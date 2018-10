Võrkpall Mart Tiisaar: saalivõrkpallis puutuksin tippudega kokku ainult lennujaamas, rannas treenin nendega koos Karl Juhkami , täna, 16:14 Jaga:

Rannavõrkpallis tuleb olla kui hunt kriimsilm – servida, blokeerida, kaitsta ja rünnata. Puhkamiseks palju võimalusi pole. Robin Roots

“Ei tea, mul on juba ammu sassi läinud,” sõnab Mart Tiisaar naeru saatel, kui uurida mitmesse riiki ta oma rannavõrkpalluri karjääri sattunud on. “Kui viisasid taotlen, siis see lahter, mitut riiki viimase viie aasta jooksul külastanud oled, saab igal juhul alati täis.”