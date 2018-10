Frank Liivak meenutab Hollandi hoovijalkat: pidigi vastu paukuma, et sind tõsiselt võetaks 

Ebaõnnestunud üleminekute virvarr viis lõpuks siiski ka Liivaku enesekindluse alla. Eelmisel talvel oli tal valida, kas proovida õnne Itaalia tugevuselt kolmandas liigas või tulla esmakordselt Eestisse. Frank valis Flora, kus on tänavu löönud 16 väravat ja andnud 5 resultatiivset söötu. „Tunnen, et see pole mu maksimum, aga tegelikult oleks võinud ka hullemini minna. Florasse tulles ma ei teadnud, mis seisus täpselt olen,“ arutleb ta.

„Mul oli vaja jalgpallis eneseusk ja lõbu üles leida. Selles suhtes olen hooajaga kasvanud – naudin iga hetke, mis palliplatsil olla saan. Just see oligi peamine põhjus, miks Eestisse otsustasin tulla. Pidin end pildile mängima, sest minevikus on sellest puudu jäänud.“

Liivaku leping Floraga kestab 2019. aasta lõpuni ja oma tulevikuplaane kommenteerib ta pärast hooaja lõppu.

Noorena läksid netikommentaarid hinge

Frank Liivakus nähti paljude aastate jooksul Eesti jalgpalli üht suuremat talenti. Teismelisest poisist kirjutati palju ja netikommentaatorid ei suutnud alati viisakuse piiridesse jääda.

„Ütlen ausalt, et noorena läksid need asjad väga hinge. Käisin Soccerneti foorumit lugemas ja peaaegu oleks endalegi kasutaja teinud,“ meenutab Liivak. Omanimelise teema sai ta 2012. aastal ja tänaseks on seal kokku 654 postitust.

„Eks vanusega on mu suhtumine muutunud. Saan aru, et kõik on omamoodi spetsialistid ja inimestel ongi omad arvamused. Kui keegi mu kohta midagi hästi või halvasti ütleb, siis ei tee see temast minu jaoks halvemat inimest. Igaühel on oma arvamus ja kõik võivad seda rahulikult väljendada.“