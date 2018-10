Cretu kõrvale siirdub Poola tippklubisse abitreeneriks Rikberg 

Täna toimunud pressikonverentsil ütles Cretu, et ei mõelnud sellist pakkumist saades kaua. "Mul on suur au selle klubi juures töötada, see on mulle huvitav väljakutse. Seda pakkumist saades ma kaua mõtlema ei pidanud ja võtsin selle vastu. Tunnen hästi siinset olustikku ja mängijaid, sest olen selle klubi vastu mitu aastat mänginud," rääkis ta.