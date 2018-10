Rein Taaramäe elu Monacos pole sugugi glamuurne: korter on 35 ruutmeetrine 

Hetkel elab Eesti esirattapere Ida-Virumaal. Hanna alustas Mõdrikul Lääne-Viru rakenduskõrgkoolist õppimist. Reinul on hooaeg läbi ming Monaco päikese alt on mees tagasi kolinud sügisesse Eestisse. “Kuna mina olen terve hooaja Reinu sabas sörkinud, siis nüüd sörgib tema minu sabas. On minu kooli autojuht,” naljatleb Hanna.

Olenemata sellest, et Hanna ja Rein tavalist pereelu ei ela, arvab Rein, et nende suhe on väga hea. “Minu ja Hanna suhe on nii korras, et me helistame nädalas pooltel päevadel. Me ei pea üksteise küljes nii hullult rippuma ja mõttetult telefoni otsas mingit… Mis teed? Lasin peeru. Mul tuli ka enne,” naljatleb Rein.

Rein ja Hanna on koos olnud pea kümme aastat ning abielus viimased kolm. Hanna on Reinu kõrval olnud kõik mehe profiaastad. “Aga ma ei tea, kuidas meil tulevikus olema saab. Kas me oskame üldse koos elada?” pärib Hanna, mille peale Rein nendib, et enamus rattureid tõepoolest lahutab.