PUNASELT KALENDRISSE! Selgus järgmise Rally Estonia toimumisaeg 

Pärast põnevat duelli väljusid sellest võitjana Gross ja Mõlder. Uuel aastal loodavad korraldajad Georg Grossi ja Raigo Mõlderit stardis näha juba uue põlvkonna Ford Fiesta WRC autoga, millega nad näitasid head kiirust tänavusel Saaremaa rallil. R5 klassi autosid oli stardis kaheksa, nende seas esimest korda Eestis startinud Hyundai i20 R5, kokku oli stardinimekirjas üle 100 võistlusauto.

Märkimisväärne on see, et Shell Helix Rally Estonial startinud sõitjad olid edukad kaks nädalat hiljem sõidetud Soome MM-rallil. Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid WRC etapi üldarvestuses, Eestis WRC 2 klassis kiireimad olnud Eerik Pietarinen ja Juhana Raitanen (Skoda Fabia R5)tõusid ka Soomes WRC 2 klassi kõrgeimale poodiumiastmele ning Estonian R2 Challenge klassi võitnud Ken Torn koos Kuldar Sikuga (Ford Fiesta R2) olid võidukad Soomes Junior WRC klassis.



Toyota Gazoo Racing WRT jaoks oli see esimene kord, kui Toyota Yaris WRC startis väljaspool WRC sarja. Kõik kolm osalenud WRC tehasemeeskonda jäid Shell Helix Rally Estonia katsete ja korraldusega rahule ning avaldasid soovi tagasi tulla.

Shell Helix Rally Estonia 2018 unikaalsete pealtvaatajate arv üle 36 000. Korraldajate hinnangul oli tegu senise suurima ja parima Rally Estoniaga alates aastast 2010, kui toimus esimene võistlus.

Samas leiab ralli direktor Urmo Aava, et arenguruumi on, ja see on ka üks järgmise aasta eesmärkidest.