KATKEND RAAMATUST | Sõidad kiiresti, räägid vähe, ei otsi vabandusi ehk Kuidas sai Kimi Räikkonen oma hüüdnimeks Jäämees  

Iceman. Selle hüüdnime andis Kimile just Ron Dennis. See võtab kokku kõige rohkem poole Kimi tegelikust olemusest, aga tema töömina kirjeldab see täpselt: tuled külmalt maalt, sõidad kiiresti, räägid vähe, ei otsi vabandusi, teed oma tööd nii hästi, kui oskad ja lähed järgmisele etapile.

Pisut hiljem sai rolli osaks ka mustade päikeseprillide kandmine igal pool, välja arvatud duši all. Profipoksijatel ja show-maadlejatel on peaaegu kõigil hüüdnimed. Selle varjus on neil võimalik hõlpsamini lüüa ja verd valada, ilma et eramina pihta saaks.

„Ma sain Slade’iga pagana hästi läbi. Kutsusin teda endaga Ferrari tiimi kaasa, aga see oli keeruline, kuna tal oli pere ja oleks pidanud Itaaliasse kolima. Kui me pärast ralliperioodi* Lotusega läbirääkimisi pidasime, teatasin ma, et tahan ise endale inseneri valida. Ilma korraliku insenerita ei tule midagi välja. Teadsin, et Slade on põhimõtteliselt vaba, sest ta tegi Mercedese tiimis hoopis muid töid. Ta tundis Lotuse tegelasi juba varasemast ajast, nii et ka selles mõttes oli ta parim variant. Mu praegune insener Dave Greenwood* ja Mark Slade on kindlasti parimad insenerid, kes mul olnud. Seejuures on nad iseloomult ka täpselt ühesugused, võiks peaaegu vennad olla.“