Siim-Sander Vene Hispaania kõrgliigaklubis Manresa ei jätka 

Siim-Sander Vene. basquetmanresa.com

Korvpallur Siim-Sander Vene kahekuuline leping Hispaania kõrgliigaklubi Manresaga saab kohe-kohe läbi. Kui vahepeal spekuleeriti, et Vene jääb tiimi edasi, siis praeguseks on selgunud, et mehel tuleb uus kosilane leida."Usun, et hiljemalt nädalavahetuseks tuleb mingisugused otsused langetada," lausus Siim-Sander Vene Delfile . "Minu esmane soov oleks olnud Manresas hooaja lõpuni mängida, aga nad andsid omavahelises vestluses mõista, et finantsiliselt käib see klubile üle jõu. Peatreener ütles juba enne liigahooaja esimest mängu Madridi Estudiantesiga, et ta soovib mind satsi jätta pikemaks perioodiks. Kahjuks rahalist katet sellele soovile ei leitud."