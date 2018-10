Hooaja raske võiduga lõpetanud Kontaveit endale pikka puhkust ei luba 

Eile oli Eesti esireketil väga raske päev, kui kindlalt tuli alla vanduda Elise Mertensile. Kui raske oli tänasele kohtumisele vastu minna? "See, et üks mäng oli peetud võib-olla isegi natuke aitas. Eilne oli ikkagi võistlusmäng, mistõttu olin rohkem kohanenud kui vastane," arvas Kontaveit.

Kuna eestlanna loovutas täna seti, siis aastalõputurniiril on tema edasipääsulootused kadunud. Ühtlasi on lõppenud ka hooaeg, kuid pikka puhkust Kontaveit endale ei luba. "Arvan, et puhkan nädala. Detsembrist treenin ilmselt Tais," rääkis ta lähiaja plaanidest.