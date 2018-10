Andres Sõber: Tallinna Kalev/TLÜ võiks praeguse seisuga Eesti-Läti liiga finaalturniirile pääseda 

Kalevi võidud on sõltunud sellest, kas ameeriklasest mängujuht Taylor Stafford paneb sisse või mitte ja sellest, kui hästi mängib Janar Talts. Ron Arnar Pehka, Leemet Loik ja Karl-Johan Lips on teiste kõrval normaalselt hakkama saanud. Lips teeb elu parimat hooaega. Eks tal on vanust juurde tulnud ja ta on Eestis juba palju klubisid läbi käinud. Selle sügise eestlastest paistab Lips päris eredalt silma.

Tõsi, Kalev teeb palju praaki ja see teeb peatreener Gert Kullamäe meele mõruks. Aga kui võidud tulevad, ei saa mängupilt nüüd nii kehv ka olla.

Rapla on ka üks kandidaat, aga vaatasin, kuidas neil oli pühapäeval Liepajaga kõva andmine. Nad võitsid samuti tabeli lõpuosas olevat Jekabpilsi ka suure hädaga.

Vaatasin, et teatud lülid on neil ikkagi head, näiteks Dominique Hawkins ja Hunter Mickelson. Kõik oleneb, kui hästi suudavad Rain Veideman ja Sven Kaldre panna. Kui nad pole tegijad mehed, siis kardan, et neil võib asi päris kõhnaks jääda. Liepaja vastu pani Veideman valusalt ära ja siis nad sõitsid eest, aga mulle tundub, et varem oli neil tagumine kolmik teravam. Siis oli kindlustunne suurem. Pingilt sekkuvad Gregor Ilves ja Marek Ruut ei vea veel täiega välja.

Kalev/Cramo ja Ühisliiga osas hakkavad mul kahtlused tekkima. Võtame või mängijate kvaliteedi - eelmisel nädalal olid Saraatovi Avtodoril taga nii head ameeriklased, kes tegid üks-üks mängus meie omadele lihtsalt ja selgelt ära. Kes tahab, võib seda tänavakorvpalliks nimetada, aga selline kaasaegne korvpall ongi.

Mina Kalev/Cramole eriti võite ei ennusta. Play-off'i juttu ei taha ma üldse kuulata. See on nii loll jutt, aga igal aastal hakatakse sellest rääkima. Pääsed play-off'i, aga siis saad kaks mängu tappa ja Ühisliiga hooaeg on läbi.

Võidud võitudeks, aga tahaks näha, kas mõni mängija läheb tänu kõvadele vastastele selgelt paremaks. Jõesaart pushitakse ja pushitakse, aga mul hakkab hapu tunne juba peale tulema. Okei, las ta olla. Martin Dorbek saab ka mängida, Tanel Sokk vähem ja Kristjan Kitsingul pole üldse minekut.