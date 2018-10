STATISTIKAPOMM | Vaata, kui palju Anett Kontaveit tänavu teenis 

Heidame pilgu arvudesse:



Kontaveit osales tänavu 24 WTA turniiril ning teenis 1 587 129 dollarit (ehk umbes 1,4 miljonit eurot) auhinnaraha. Kogu karjääri jooksul on ta teeninud 2 852 089 dollarit (ehk umbes 2,5 miljonit eurot). Siinkohal tuleb silmas pidada, et neist summadest võetakse maha ka maksud, mille suurus on riigiti erinev.



Elite Trophy turniiril teenis Kontaveit 42 500 dollarit osalemistasu ning 76 300 dollarit tänase võidu eest (ehk üle 10 000 euro).



Matšide saldoks jäi Kontaveidil tänavu 34 võitu ja 25 kaotust. Kõige edukam oli ta saviväljakutel, kus võitis 12 mängu ning kaotas 5.



Ühtegi WTA turniiri Kontaveit tänavu ei võitnud, kõige lähedamal oli ta sellele septembris Hiinas Wuhanis, kuid finaalis tuli vastu võtta kaotus valgevenelanna Arina Sabalenkalt. Suure slämmide turniiridel jõudis ta Austraalias ja Prantsusmaal neljandasse ringi, Wimbledonis kolmandasse, USA lahtistel jäi laeks esimene ring.