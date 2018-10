Kas legend tõesti naaseb? Tänaku endine tiim jahib Sebastien Loebi 

"Ma olen alati tema oskuste suur fänn olnud," ütles M-Spordi boss Malcolm Wilson. "Oleme tema kiirust ja potentsiaali näinud neil kolmel rallil, millel ta tänavu osalenud on. Oleks naeruväärne, kui me tema peale ei mõtleks. Kes teab, mis juhtuda võib, aga ma oleks temast väga-väga huvitatud."

Loeb on siiski teatanud, et täiskohaga ta rallisarja naasta ei kavatse (viimati tegi ta terve hooaja kaasa 2012. aastal, mil ta viimast korda ilmatšempioniks krooniti).

"Mõistan, et ta ei taha võib-olla tervet aastat sõita, aga ma ei kahtle, et me suudaks midagi välja mõelda," rääkis Wilson.