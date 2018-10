Sebastien Loebi ihaldav Citroen võib legendi pärast olla sunnitud oma põhimõtteid muutma 

Kui Prantsusmaa autotootja mõned nädalad tagasi avalikustas, et järgmisel aastal istuvad nende masinatesse Sebastien Ogier ning Esapekka Lappi, tundus olevat kindel, et Citroen jätkab ka 2019. aastal kahe masinaga. Nüüd ollakse aga valmis erandit tegema. Seda muidugi autorallilegendi Sebastien Loebi pärast.

"Oleme hetkel oma partneritega läbirääkimistes, et tuua rajale ka kolmas auto," sõnas Citroeni tegevjuht Linda Jackson. "Kaalume seda varianti väga tugevalt. Meie uus auto on ennast juba tõestanud ning koos heade sõitjatega loodame edukad olla. Arvan, et suudame MM-tiitli pärast võidelda, ning olgem ausad, me ei palkaks üht maailma paremat sõitjat, kui me ei sooviks võita."