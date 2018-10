PALJU ÕNNE | Endine maailma esireket sai pisipoja emmeks 

India tennisisti abikaasa, kriketimängija Shoaib Malik oli see, kes Twitteri vahendusel vastsündinust maailmale teada andis: "Sündis poiss ja minu tüdrukul [Mirzal] on samuti kõik korras ning ta on tugev nagu alati."

Samal teemal Mošees filmimine tõi Mirzale sekeldusi 15. detsember 2007, 00:00 India usujuhid taunivad tennisetähe nappi riietust 10. september 2005, 00:00 Naiste paarismängus on Mirzal ette näidata kolm Suure slämmi tiitlit. Koos šveitslanna Martina Hingisega on ta triumfeerinud nii Wimbledonis, US Openil kui ka Austraalia lahtistel. Prantsusmaa lahtistel pidi ta paraku 2011. aastal koos Jelene Vesninaga finaalis jõudes tunnistama tšehhitaride Andrea Hlavackova ja Lucie Hradecka paremust.

Küll on tal Roland Garros'i tiitel ette näidata segapaarismängus, kui triumfeeris 2012. aastal koos kaasmaalase Mahesh Bhupathiga. Lisaks on tal veel Austraalia ja US Openi segapaarismängu võitjaautasu.