Barcelona-plekk võib Neymari karjääri rikkuda ning mehe aastateks trellide taha saata 

Nimelt on 222-miljoni-euro-mees taas jäänud Hispaania ametivõimudele hambusse ja seda võrdlemisi vana teemaga. Pariisi Saint-Germaini superstaar peab minema kohtupinki, et anda ütlusi oma 2013. aastal toimunud ülemineku osa, mil ta siirdus kodumaalt Santosest FC Barcelonasse.

Neymari üleminek Kataloonia suurklubisse on Hispaania ametivõimude poolt uurimise all olnud alates 2014. aastast, kuid nüüd otsustati see taas kriminaalkohtus arutuse alla võtta. Nimelt süüdistatakse Neymari ning Barcelonat ühises maksupettuses.

Barcelona väitis esialgus, et nad maksid Santosele brasiillasest imelapse eest 17 miljonit eurot, kuid Brasiilia klubi nurina tõttu hakkasid ametnikud paberimajanduses näpuga järge ajama.

Lähemal vaatlusel selgus, et Kataloonia suurklubi oli Santose selja taga Neymari ja tema isaga, kes on palluri agent, näiteks kokku leppinud 40 miljoni euro suuruses palganumbris.

Selle peale algatati ülemineku osas suurem uurimine, mille käigus käis kohtupingis ütlusi andmas ka Barcelona praegune president Josep Maria Bartomeu, kes tunnistaski hiljem, et tegelik üleminekusumma jäi 86 miljoni euro kanti.

See omakorda ärritas brasiillasi ja ennekõike üht sealset investeerimisfirmat nimega DIS, kes apeeleeris, et neil oli Neymari üleminekul õigus 40%-le üleminekusummast ning rahanumbri muutumisel on ka neil uut tšekki tarvis.

Hispaania väljaande La Vanguardia väitel võib Neymari maksupettuses süüdimõistmise korral ees oodata nelja- kuni kuueaastane vanglakaristus.