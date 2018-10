Jamaica koondise uksed on sisuliselt Usain Boltile valla 

"Olen ausalt öeldes veidi pettunud, et Usain pole ühegi Jamaica klubiga ennast sidunud. See annaks meile võimaluse, teda rohkem näha," sõnas Jamaica jalgpalliliidu president Michael Ricketts ESPNile.

"Kui ta näitab, et on piisavalt hea, siis kindlasti teeniks ta kutse ka Jamaica koondisesse. Lõplikus valiku teeb loomulikult treener, kuid tahaksime teda väga reaalses mängus mängimas näha. Me jälgime tema arendut pidevalt ning hoiame tal silma peal," jätkas ta.