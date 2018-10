Kõmu SIIVUTU VIDEO | Golfikaunitar koksas palli väga oskuslikult omale seeliku alla Ohtuleht.ee , täna, 19:45 Jaga:

Paige Spiranac. Instagram @_paige.renee

Golfimäng nõuab väga palju oskusi ning ameeriklannal Paige Spiranacil neid on. Teine asi, mida golfikaunitaril jagub, on Instagrami jälgijaid, keda tal on lausa 1,5 miljonit. Nii otsustaski Spiranac need kaks asja omavahel ühildada, postitades ühe siivutu video.