Platini loodab, et Ballon d'Ori valimisel korduks tosina aasta tagune imelugu 

"Meil on nimekirjas ainult üks mängija, kes võitis tänavu nii Meistrite liiga kui ka MMi ja tema nimi on Varane," sõnas Platini.

"Ta on suurepärane mängija ja annaksin kindlasti oma hääle temale. Tulemused on ainus objektiivne mõõdupuu, kõik ülejäänud on subjektiivne. Sul võib olla oma arvamus Griezmannist, Mbappest, Grioud'st, Llorist, Modricist ... kuid ainus mängija, kes tänavu kõik võitis on Raphael Varane," jätkas prantslane.