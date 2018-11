VIDEO | Emotsionaalsed hetked: kümneid kordi maha kantud NBA draft´i esimene valik põrutas karjääri rekordi ja puhkes nutma 

Oktoobri alguses 30. sünnipäeva tähistanud Rose pääses NBAsse 2008. aastal, mil Chicago Bulls ta esimese valikuna üles noppis. Suurte ootustega liigasse tulnud tagamängija karjääri on seganud vigastused ning kui välja arvata üksikud momendid, on loodetud edu siiani saavutatama. Kuigi meest on kümneid kordi maha kantud, tõestas viimane partii, et seda on veel vara teha.