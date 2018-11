VIDEO | Kalev/Cramo järgmine vastane teenis hooaja teise kaotuse 

Kubani poolt hoidsid rünnakuteravust kolm meest. Resultatiivseim oli 16 punkti toonud Isaiah Whitehead, Dorell Wright lisas 15 ja Moustapha Fall 14 silma. B-grupis mängivad venelased on viiest mängust võitnud neli, millega ollakse samal pulgal Albaga, kuid omavaheline matš annab edu sakslastele.

Vaid ühe mängu on Kuban kaotanud ka Ühisliigas, 14. oktoobril jäädi 75:79 alla Kaasani Unicsile. Kirjas on kolm võitu, jagu on saadud Peterburi Zenitist, Riia VEFist ja Nižni Novgorodist.