Tänaku uus tiimikaaslane: tahan saada maailmameistriks ja usun, et suudan seda! 

"Mu peamine eesmärk on saavutada edu, tahan olla autoralli maailmameister ja usun, et ma suudan seda," sõnas Meeke Motorsport Week´ile. "Olen rallile nii palju pühendanud ja olen sealt ka vastu saanud, nii et karjääri lõpetamine ei tulnud veel kõne alla."

Senise karjääri jooksul on Meeke võitnud viis etappi ning ta on teeninud 12 poodiumikohta. Reaalselt MM-tiitli eest pole ta aga kunagi võidelnud. "Usun endiselt, et olen enamaks võimeline," sõnas 39aastane põhjaiirlane.

Kuidas tegelikult läheb, näitab järgmine hooaeg. Tingimused kõige kõrgemate kohtade eest võitlemiseks on Toyotas igatahes loodud.

"Kõigil pilootidel on täpselt samasugune auto. Kõigil on võrdsed võimalused ja panustame maksimaalselt kõiki kolme autosse, et saada parim võimalik tulemus," kinnitas Toyoya tiimiboss Tommi Mäkinen.