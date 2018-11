WRC Toyota tiimiboss Mäkinen tõusis ametlikult miljonäride sekka Ohtuleht.ee , täna, 12:05 Jaga:

Tommi Mäkinen. Alar Truu

Soomes on elu lihtne: kõigile soovijatele on avalik info, kui palju keegi aasta jooksul teenis. Nõnda avaldasidki põhjanaabrid, millised on autoralliga seotud inimeste tulud.