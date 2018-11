KARM! Hispaania kõrgliigas palliv noor jalgpallur sai insuldi 

Poolkaitsjana tegutseva Sangalli jaoks on tegemist läbimurdehooajaga, sest tänavu on ta võimaluse saanud Sociedadi põhimeeskonna eest. Varasemalt on ta mänginud vaid klubi duubelrivistuses. Seni on tal kirjas neli mängu ning üks värav. Viimati sai ta platsile 27. oktoobril Madridi Atletico vastu.