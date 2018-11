Uriiniskandaali jätk: Ronnie O'Sullivan ründas teravalt snuukrimaailma juhti 

Viiekordse maailmameistri sõnul polnudki ta oma karjääri jooksul kehvemate võistlustingimustega kokku puutunud. "Andsin just intervjuud ja ei tundnud muud peale uriini lõhna. See kõik viib motivatsiooni alla," sõnas ta turniiri ajal.

Nüüd võttis O'Sullivan ette konkreetsema rünnaku snuukrimaailma juhi Barry Hearni suunas. Miljonäri juhtida on näiteks ka noolemängu tippsarjad, tema poeg Eddie Hearn on üks tuntumaid poksipromootoreid.

Barry Hearn. PA Images/Scanpix

"Teda huvitab vaid see, et õnnestuks paar naela teenida. Mängijate heaolu, areenid ja logistika on täielik nali," ütles O'Sullivan.