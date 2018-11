Korvpall Eesti koondis pani Läti korvpallijuhi püksid 2015. aasta EMil tõeliselt püüli sõeluma! Ville Arike, Riia , täna, 19:58 Jaga:

OMADE EDU TÄHTIS: Läti korvpallijuht Edgars Šneps rõhutab, et EMi korraldamise juures on tähtis ka konkurentsivõimelise koondise olemasolu. Martin Ahven

Eesti korvpalliliit soovib korraldada 2021. aasta EM-finaalturniiri ühte alagruppi. Et Läti viis kolm aastat tagasi niisuguse ürituse läbi, uuris Õhtuleht Riias sealse alaliidu peasekretärilt Edgars Šnepsilt nende kogemuse kohta ja soovitusi Eestile, kui meil õnnestub suurvõistlus endale saada.