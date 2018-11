Kas amatöörjalgpallur Usain Bolt kutsutakse tõesti Jamaica koondisesse? 

Kokkuvõttes on Bolt viimase poole aasta jooksul tõestanud, et päris puujalg ta pole. Oma kiiruse ja atleetlikkuse kohta suudab ta hästi palli valitseda ning vasaku jala löögid on teravad. Mitu klubi on talle ka lepingut pakkunud, kuid Bolt nõuab rohkem raha.

Usain Bolt Central Coast Marinersi särgis. AFP/Scanpix

Nüüd soovib komejanti sekkuda ka Jamaica jalgpalliliit, kes näeb samuti võimalust Bolti nime abil kasu teenida.

"Kahju, et Usain pole ühegi Jamaica klubiga liitunud. Sel juhul saaksime teda rohkem näha," rääkis alaliidu president Michael Ricketts. "Kui ta näitab, et on piisavalt hea, siis kutsume ta ka Jamiaca koondisesse. Jälgime tema arengut hoolega. Lõpliku otsuse teeb peatreener, aga me kõik tahaksime Bolti näha tõsises jalgpallimatšis."

Jamaica koondise tippajastu jäi aastasse 1998, kui osaleti Prantsusmaal toimunud MM-finaalturniiril. Seal kaotati 1:3 Horvaatiale ja 0:5 Argentinale, viimases matšis võideti 2:1 Jaapanit. Praegu hoitakse maailma edetabelis 64. kohta.