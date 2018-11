Vaatamissoovitus! Tanel Kangerti ja Rein Taaramäe karjäär jõudis kinolinale 

Filmi idee autoriks on kogenud spordiajakirjanik Ivar Jurtšenko, kes on koos abilistega suutnud kinolinale tuua nii Taaramäe kui ka Kangerti teekonna head ja halvad ajad. Nii Taaramäe pulma kui ka Kangerti valusa - füüsilises ja psühholoogilises mõttes - kukkumise 2017. aasta esimesel suurtuuril Giro d'Italial, kus ta oli liikumas üldarvestuse esikümne koha suunas.

Samal teemal Jalgrattasport Rein Taaramäe elu Monacos pole sugugi glamuurne: korter on 35ruutmeetrine Lisaks sportlastele on filmis oma tähetunni saanud ka nende lähimad abilised: Kangerti abikaasa Silvia ning Taaramäe teine pool Hanna, mõistagi pole kalevi alla lükatud ka meeste esimest treenerit Erich Pernerit. On tehtud selgeks, milline on nende tähtsus ratturite karjääris.

Kui pahatihti on spordidokumentaalide mõistmiseks vaja aru saada ka spordist, siis „Mäed, mida polnud“ sellesse kategooriasse ei lange. Film on mõeldud kõigile ning rattasporti pole vaja peensusteni tunda.

Tõsine spordifänn on muidugi kurb, et film kestab umbes 75 minutit, sest meeste karjäär on olnud nii pikk kui ka sündmusterikas. Ent teose tegijaid tuleb taas kiita: kahe ratturi teekond on pakitud kompaktseks, tänu millele film ei veni.