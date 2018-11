Tommi Mäkineni äri õitseb: kasum läheneb kaheksakohalisele summale! 

2017. aastal võistkondlikult kolmanda koha saanud Toyota on tänavu lähedal MM-tiitlile. Enne Austraalia rallit on Toyota edu Hyundai ees 12 ja M-Spordi ees 25 punkti. Kuigi Ott Tänakul on teoreetiliselt võimalik tulla ka individuaalseks maailmameistriks, siis praeguses seisus huvitab Toyota bosse eelkõige võistkondlik tiitel, kinnitas Mäkinen Iltalehtile.