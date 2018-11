Spordivaria OTSE | Sport 2.11: Nõmme Kalju haaras suvepealinnas kärmelt juhtohjad Ohtuleht.ee , täna, 20:11 Jaga:

Esiplaanil Nõmme Kalju peatreener Sergei Frantsev. Stanislav Moshkov

Ja tere päevast ka sporditoimetuse poolt! Reede on tähtis päev Nõmme Kalju jalgpalliklubi jaoks, kes kohtub Eesti meistriliigas võõrsil kell 19.30 Pärnu Vaprusega. Kalju on teinud neli viiki järjest ja kui täna Pärnu otsa komistatakse, on väga võimalik, et kindlana tundunud tiitel mängitakse maha. Korvpalli Euroliiga suuri mäng peetakse aga Kaunases, kus sealne Žalgiris võtab kell 20 vastu tiitlikaitsja Madridi Reali. Loomulikult hoiame silma peal ka teistel tähtsamatel sündmustel. Püsige lainel!