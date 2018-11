Eesti 3x3 koondis pääses MMile ja olümpiaunistus elab

„Igal aastal on MM-ile pääsemine läinud raskemaks, kuid tänu aktiivsetele mängijatele ja turniirikorraldajatele on meil see senimaani pea igal aastal õnnestunud,“ ütles Eesti Korvpalliliidu 3x3 valdkonna juht Reigo Kimmel.



Lisaks Eestile, said meeste arvestuses FIBA 3x3 ülemaailmse reitingutabeli alusel 2019. aasta FIBA 3x3 MM-i pääsme Läti, Leedu, Serbia, USA, Holland, Sloveenia, Ukraina, Poola, Venemaa, Türgi, Hiina, Jaapan, Brasiilia, Mongoolia, Katar ja Lõuna-Korea. Viimased kolm pääset 2019. juunis Amsterdamis toimuvale FIBA 3x3 MM-ile jagatakse välja 4.-5. maini Puerto Ricos toimuval kvalifikatsioonil.



Eesti 3x3 koondise peatreeneri Siim Raudla hinnangul tuleb järgmise aasta MM läbi aegade kõige tugevam: "Aasta enne TOKYO olümpiamänge soovivad kõik riigid olümpiaala maailmameistrivõistlustelt maksimumi võtta, kuna 2019. aasta FIBA 3x3 MM-i kolm paremat saavad pääsme ka 2020. aasta Tokyo olümpiamängude kvalifikatsiooniturniirile,“ ütles Raudla, kelle sõnul on Eesti koondise eesmärgiks jõuda esmalt alagrupist edasi 8 parema sekka ja siis võtta mäng mängult.



Mängijate valikus kehtivad 2019. aastast uued FIBA reeglid, mille alusel tuleb koondisesse valida vähemalt kaks mängijat Eesti TOP10 mängija seast ning teistel mängijatel peab olema vähemalt 53 000 3x3 reitingupunkti. Koondise koosseis tuleb kinnitada hiljemalt 11. maiks 2019.



100 korvpallurit, kelle 3x3 tulemused viisid Eesti 2019. aasta FIBA 3x3 maailmameistrivõistlustele: Joonas Järveläinen, Jaan Puidet, Gaspar Bibikov, Andreas Märtson, Reigo Päkk, Illimar Pilk, Kristjan Evart, Martin Dorbek, Erik Luts, Oliver Metsalu, Karl Künter Kaljuveer, Einar Grüning, Elari Laine, Jaagup Toome, Kristo Jürgenson, Renato Lindmets, Kiur Akenpärg, Egert Haller, Heigo Erm, Maik-Kalev Kotsar, Tali Margo, Janek Veedla, Ivar Palk, Veiko Simm, Karl Soosalu, Edvard Trumm, Roel Burov, Mario Paiste, Martin Laanemets, Karl Erich Orgusaar, Aivar Grüning, Jarlet Mägi, Raul Palk, Alver Petuhov, Alex Tammemäe, Aleksander Oliver Hint, Aleks Traumann, Denis Takovenko, Märt Ait, Kermo Sinimägi, Siim Jalakas, Janar Sädeme, Kristjan Sinimägi, Targo Tamm, Kevin Sünd, Gregor Rikberg, Jaak Jalakas, Mairo Padar, Lauri Nurgamaa, Mario Hamburg, Naatan Puusepp, Roland Prii, Aron Hein, David Olenevitš, Kaspar Osila, Albert Saar, Allar Leppind, Taivo Pällo, Simo Jaanipere, Maur Below, Karl-Joosep Küngas, Arthur Herman Entsik, Urmet Puusta, Elari Asi, Erkki Mäeorg, Robert Lilleõis, Gert Kaldmäe, Joosep Russak, Joosep Indermitte, Kristjan Keres, Argo Orumaa, Rando Rattasepp, Daniil Kustov, Andreas Orq, Mario Polusk, Karl Johan Lips, Ivo Van Tamm, Allan Loo, Henri Drell, Daniil Ruzevitš, Rael Kalmus, Hardi Heero, Egert Vene, Martin Lehmus, Tairo Tirmaste, Teet Marran, Merlis Niklus, Indrek Poom, Silver Kuuba, Stiivo Uueni, Carl Erik Klamas, Christopher Kasak, Rene Viljaste, Risto Kevin Sprenk, Tauri Miggur, Sergei Dragunov, Andres Rass, Leonard Sannikov, Aleksei Trepov ja Ronald Smorodin.