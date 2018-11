Korvpall Naerualusest üllatajaks: nooruslik Sacramento Kings on NBA kihama pannud Toimetas Ats Kuldkepp , täna, 13:34 Jaga:

20aastane Sacramento Kingsi mängujuht De'Aaron Fox on korralik lennumasin. Reuters/Scanpix

Korvpalliliigas NBA teeb viimase 16 hooaja parimat algust Sacramento Kings. Alates 2000. aastate keskpaigast on klubi sipelnud NBA põhjamudas ja abi pole olnud ka kõrgetest draft'ivalikutest.Nüüd paistab, et jää on murdumas. Kiiret tempot armastav Kings on võitnud viis mängu järjest, neist kolm viimast on tulnud võõrsil. Ööl vastu reedet alistati Atlanta Hawks koguni 146:115 ning tõusti kuue võidu ja kolme kaotuse peale. Läänekonverentsis on Kingsil väga keeruline play-off'i pääseda, aga viimase 10 aasta võitude tippmargi - 33 - ületamine näib igati reaalse eesmärgina.