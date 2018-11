Klavan: kui vigastus välja arvata, on kõik olnud suurepärane 

"Mängus Milano Interiga oli mul võimalus heidelda Gonzalo Higuaniga, kes on samuti suurepärane ründaja. Mõistsin, et selliste pallurite vastu ei saa ennast korrakski lõdvaks lasta, sest kui anda neile üks meeter ruumi, karistavad nad kohe ära. Selliseid vigu ei tohi me Ronaldo vastu teha," selgitas Klavan.

Keskkaitsja lisas, et kuigi pikemaid tulevikuplaane ta teha ei soovi, siis ühe eesmärgi on ta endale siiski seadnud. "Tahaksin uuesti eurosarjas mängida. Usun, et nii ambitsioonika klubi nagu Cagliari puhul on see võimalik. Euroopa liigasse pääsemine on eesmärk, millegi võime juba õige pea küündida. Võib-olla ei juhtu see käesoleval hooajal, aga kui see teoks saab, siis tahan saavutusest osa saada," lausus Klavan.