Kuidas praegune rahandusminister Toomas Tõniste legendaarse Toomas Ubaga õlleraksus käis 

„Ta oli hea sõnaga toeks, mitte ei teinud maatasa,“ meenutab Tõniste. „Meie jaoks oli 1990 karm aasta. Olime enne viimast sõitu MM-tiitlis kinni, medalid olid põhimõtteliselt kaela riputatud, aga viimane sõit ebaõnnestus totaalselt. Realiseerus see, mis tundus võimatu. Ta oli inimlik. Ta sai aru, et sport pole ainult mäest üles, vaid see on nagu Ameerika mäed – paned suure hooga mäest alla ka. Ta oli asjadega kursis, tundis, mida mõtled, nägi, kuidas tulemus mõjus ning millal sportlast tülitada tohib. Sportlasel oli õnn, et tal oli selline oma inimene, kes teda mõistis.“