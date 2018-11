Raul Rebane: sportlased olid Toomas Uba jaoks pühad lehmad 

„Ta oli spordisüsteemi vastu suhteliselt kriitiline, tol perioodil polnud see kombeks,“ räägib Rebane. „Spordiprisma“ oli täiesti revolutsiooniline nähtus, mis polnud mõeldud spordi populariseerimiseks, vaid sportlaste kaitseks. Toomas oli surmani täielik spordifanatt. Ma imestasin, et kallis mees, me istume laua taga, on tore õhtu, aga sina helistad toimetusse ja küsid, kes mängu võitis. Jumal hoidku, ei ole ju nii tähtis! Aga tema jaoks oli tähtis. Sport oli tema jaoks number üks. Hoolimata, et ta nokkis ja pahandas, olid sportlased tema jaoks pühad lehmad.“