FOTOD | Millega üllatavad algaval hooajal noored murdmaasuusatajad? Ohtuleht.ee , täna, 15:55

Eesti murdmaasuusatamise järelkasvukoondise meediaüritus. Tanel Meos/ESL

Täna, 2. novembril tutvustasid murdmaasuusatamise U23 ja juunioride koondise sportlased enda tuleva hooaja eesmärke. Koondise peatreeneri Riho Roosipõllu sõnul on realistlik, et tänastest U23 sportlastest võistlevad osad märtsikuus ka täiskasvanute MMil Seefeldis. “Koondise ettevalmistushooaeg on tervikuna kulgenud ilma suuremate tagasilöökideta. Sportlased on saanud teha ettevalmistust nii nagu me planeerisime. Ma usun ja tahan loota, et vähemalt kaks sportlast juunioride ja U23 koondisest võistlevad tänavu ka täiskasvanute MM-il,” lausus juulikuus koondise peatreeneri rolli astunud Roosipõld. U23 koondisesse kuuluvad Henri Roos (20), Kaarel Kasper Kõrge (22) ja Mariel Merlii Pulles (20). Juunioride koondise moodustavad Christopher Kalev (19), Martin Himma (19), Vane Vähk (18), Stine-Lise Truu (19) ja Art Kristjan Olesk (18). Hooajaeelsel tutvustusüritusel rääkisid enda mõtetest Roos, Pulles, Vähk, Kalev ja Himma. Henri Roosi sõnul on tema ettevalmistus läinu