Soome suusahüppelegend tõmbas sportlaskarjäärile joone alla 

"Ma ei loobu kunagi suusahüpetest. Jätkan hüppamist nii kaua, kui saan, aga võin teile kinnitada, et võistlustest ma enam osa ei võta," sõnas Ahonen väljaandele Ilta-Sanomat.

Kuigi mees on ka varasemalt - 2008. ning 2011. aastal - sarnase teatega lagedale tulnud, võib arvata, et praegu, 41aastaselt, on põhjanaabri otsus lõplik.