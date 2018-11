MUST PERIOOD! Robert Rooba koduklubi on viimasest kümnest mängust kaotanud koguni üheksa 

Viimati tundsid koduliigas eelviimasel kohal olevad JYPi mehed võidurõõmu 25. oktoobril, kui kodujääl oldi 7:2 üle vahetult nende ees paiknevast Rauma Lukkost. See suureskooriline mäng on aga viimase kuu üks helgemaid hetki, sest viimasest kümnest mängust on kõikide sarjade peale kaotatud kokku üheksa. Sealhulgas on ka valusad allajäämised eurosarjas, kui JYPist sai esimene tiitlikaitsja, kes Meistrite liigas järgmisel hooajal alagruppi pidama jäänud.