Reali sihtmärgiks olev Tottenhami peatreener: olen nagu kena mees, keda naised vaatavad 

46aastane Pochettino tunnistas The Guardianile antud usutluses, et on kuningliku klubi huvist meelitatud ja võrdles ennast seejärel äärmiselt kena meesterahvaga, kes tõmbab õrnema soo pilke.

"Oletame, et mees kõnnib abikaasaga keset tänavat ja mõlemad hoiavad käest kinni. Aga kuna te olete nii kena meesterahvas, siis vaatab teid üks teine naine. Aga muretsemise asemel on abikaasa hoopis teie üle uhke ja ta armub teisse veelgi enam," rääkis argentiinlane.

Pochettino vihjas sellele, et hoolimata nigelast suvest on ta Tottenhamis õnnelik. "Praegune periood on Tottenhami jaoks väga põnev. Klubi on reisi keskpaigas. Kui oleme piisavalt tugevad ja suudame probleemid lahendada, jõuame lõpuks kohale. Meie kõigi suurim eesmärk on võita trofeesid," sõnas ta.