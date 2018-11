Vettel uuest tiimikaaslasest: olen enam kui kindel, et ta soovib mulle pähe teha 

Kuigi noor prantslane võib olla väga kiire, on tema vormel-1 sarja kogemuste pagas sisuliselt olematu. Eriti kui võrrelda seda 16 aastat vormelikarussellis tiirelnud Räikköneniga. Seetõttu ongi Vetteli sõnul oluline, et seni vaid 19 etapil osalenud prantslane ennast pähe trügivatel mõtetel segada ei laseks.

"Kahtlemata tuleb uus hooaeg erinev, sest Charles pole Kimi ja Kimi pole Charles. Ta on väga noor ning kindlasti on tal peas palju segavaid mõtteid. Seetõttu on võistkonna jaoks ülioluline, et rajal koostööd hakkaksime tegema. Olen ta tiimikaaslane ning toetan teda igal sammul."