Vanglas loengut pidanud Tiidrek Nurme: juba uksest sisse astudes tundsin tuttavat lõhna 

"Täna (reedel - toim) külastasin Tartu vanglat külalisesinejana. Viimati kui vanglas käisin oli see aastal 2001 Viljandis, siis kinnipeetavana. Aeg on teine, hooned on erinevad, kuid juba uksest sisse astudes tundsin tuttavat lõhna. See on mingi iseloomulik vangla lõhn," kirjutab Nurme Facebookis.