Korvpall Donaldas Kairys: uskusime endasse, emotsionaalses plaanis väga tähtis võit Ville Arike , täna, 17:19 Jaga:

Kalevi peatreener Donaldas Kairys Martin Ahven

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna peatreener Donaldas Kairys rõõmustas pärast Krasnodaris saadud 85:80 võitu sealse Lokomotiv-Kubani üle, et hoolealused suutsid end kokku võtta ja endasse uskuda ning see tõigi edu.