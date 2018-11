Tartu kapten Julius Kazakauskas ilusast hooaja algusest: oleksin ainult siis õnnelik, kui võitnuksime kõik mängud 

Tartu kapten Julius Kazakauskas ütles võitlusliku, aga rabeda kohtumise järel, et võidule pandi alus 26:13 võidetud teise veerandajaga.

"Alustasime halvasti, aga teisel veerandajal hakkasime paremini mängima, eriti kaitses. Saime sisse enam kui 10 punkti suuruse edu, aga siis lasime Kalevi peaaegu järgi. Õnneks suutsime edu hoida. Oleme osades kohtumistes kiirema tempoga mänginud, aga täna hoidsime tempot madalamal. Sellest ka tavaliselt väiksem skoor," rääkis 27aastane leedulane.

"Meil on väga noor tiim. Suudame mõnel hetkel teha väga halbu otsuseid, eriti mängude lõpus. Õnneks võttis treener (Priit Vene) aja maha ja saime mõne väljamängitud korvi," lisas 8 punkti, 8 lauapalli ja 7 resultatiivset söötu kogunud Kazakauskas.

Tartu on kuuest mängust võitnud neli. Kaotused on tulnud võõrsil Valmieralt 98:106 (lisaajal) ja kodus Ogrelt 91:94.

"Oleksin siis õnnelik, kui oleksime kõik kuus mängu võitnud. Kaotustest on kahju, sest need olid väga napid. Seega olen natuke kurb. Pealegi ootavad meid ees kohtumised tugevate tiimidega, nagu Kalev/Cramo, Riia VEF ja Ventspils. Loodan, et suudame edaspidi endasuguseid rohkem võita," võttis Kazakauskas Tartu hooaja alguse kokku.