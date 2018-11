Emajõe äärde naasnud Janar Talts: Tartu mängis väga hästi, Velicka vedas neid kohati ideaalselt 

"Tartu mängis päris hästi. Nad võtsid meil osad liinid täiesti kinni. Tartu pani surve peale ja me ei pääsenud selle alt välja. Liiga individuaalseks jäi asi. Krobeline mäng, aga vahel on selliseid. Olime nende vastu hädas, peame mõtlema, mida teha," rääkis Talts pärast kohtumist.

"Pigem kiidaks Tartut. Nad mängisid väga hästi ja nende leedukast mängujuht (Arnas Velicka) vedas neid esimesel poolajal rünnakul ideaalselt. Ma pole Tartu mänge sel hooajal eriti vaadanud, aga tulemusi olen ikka jälginud. Neil on oma mured, meil omad. Mis ma nende pärast ikka muretsen," lisas ta.

Kalev on võitnud kaheksast mängust viis ja sellega ollakse tabelis viiendal kohal. Hoolimata korralikest võitudest on peatreener Gert Kullamäe korduvalt märkinud, et mängupilt võiks olla oluliselt parem.