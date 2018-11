NII SEE JUHTUS | Tänak ja Järveoja nopivad auhindu, põnevad korvpallijutud meilt ja mujalt 

Eesti Võimlemisliidu juhatuse liige Natalja Inno sõnas peale võistlusi: “Tahaks märkida võistkondade head taset ja professionaalset ettevalmistust. Väga positiivne, et erinevalt möödunud aastatest meistriklassis osales mitu võistkonda. Rühmade kompositsioonid on eristatavad ning on näha selgelt väljakujunenud stiil ja treenerite, kava autorite käekiri. Edukad etteasted räägivad sellest, et treenerid ja võimlejad tegid sel hooajal kvaliteetset tööd, mis omakorda tõestab seda, et iluvõimlemise rühmkavade suund Eestis areneb aktiivselt.”