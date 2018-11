Spordivaria OTSE | Mida põnevat toob novembri esimene nädalavahetus? Ohtuleht.ee , täna, 09:18 Jaga:

Pärnu korvpallurid on pühapäeval võistlustules. Stanislav Moškov

November on vaikselt kätte jõudnud ning spordimaailm liigub üha lähemale talispordile, mille esimesi võistlusi ka üle maailma vaikselt peetakse. Küll ei tähenda see, et teised spordialad välja sureksid. Kodumaal pannakse pall mängu nii jalg- kui ka korvpallis. Püsi meiega!