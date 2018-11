Varbaluumurd võib Eesti koondise raudvara Rahvuste liigas pealtvaatajaks jätta 

"Väikese varba luumurd on. Nädal aega olen olnud vigastatud." selgitas 25aastane Mets Soccernet.ee -le oma puudumist.

Seda, kas seetõttu tuleb eestlasel kõrvale jääda ka Rahvuste liiga mängudest Ungari ja Kreekaga, ei osanud keskkaitsja veel öelda. "See nädal on aega veel ravida ja siis järgmisel nädalal vaatame, mis seis on. Raske öelda, kas olen valmis või ei ole."