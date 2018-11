WTA eliitturniiri võitjakarikas rändas üllatuslikult teisele poole maakera 

22aastasse austraallanne triumf on seda uskumatum, kuna alustas ta eliitturniiri kaotusega Arina Sabalenkale. Pärast seda noppis ta aga kolm võitu järjest – esmalt alistas ta teises alagrupimatšis Caroline Garcia (WTA 18.) ning seejärel poolfinaalis tiitlikaitsja Julia Görgesi (WTA 14.) ning nüüd finaalis Qiangi.

Lisaks üksikmängule on austraallanne kibe käsi ka paarismängus, kus on jõudnud viide Suure slämmi finaali. 2018. aasta paarismängu US Openi võitja hoiab hetkel selles edetabelis 7. kohta.