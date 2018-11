Schumacherit nooliv Hamilton: loodan, et mul õnnestub talle lähedale jõuda 

Lisaks MM-tiitlitele tuleb britil kauane Ferrari esipiloot kinni püüda ka karjääri poodiumi- ja esikohtade arvus. Hamiltonil on praeguseks ette näidata 132 esikolmiku- ja 71 esikoht. Schumacheri vastavad numbrid on 155 ja 91.

"Mul pole halli aimugi, kas mul õnnestub oma karjääri jooksul veel midagi võita. Küll olen kindel, et annan endast kõik, et mul see õnnestuks," vahendab Autosport Hamiltoni sõnu. "Tema [Schumacheri] 91 võitu on väga suur number. Mul on sinna veel pikk tee minna, kuid ma sõidan veel paar aastat, seega ma loodan sellele lähemale jõuda."

Arvude osas võib Hamilton seega tõepoolest legendaarset sakslast püüda, kuid ennast samale pulgale asetada ta siiski ei soovi. "Michael on oma võitudega ikka nii pikalt teistel eest ära, et teda tuleb siiski GOATiks [greatest of all time - läbi aegade parimaks - toim.] pidada," leidis britt.

"Samuti Fangiot, kes on vormel 1 sarja ristiisa. Eriti sõitjate seisukohast. See, mida tema omal ajal, kui kõik oli meeletult ohtlik, tegi. Austan teda väga ning olen uhke, et minu nimi figureerib tema oma kõrval."