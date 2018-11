Korvpall Leedu vedurid + näljased noored + Priit Vene = Eesti teine tiim Ats Kuldkepp , täna, 19:08 Jaga:

Julius Kazakauskas (palliga) jäi duellis eelmisel hooaja tiimikaaslase Janar Taltsi vastu peale. Aldo Luud

Eesti paremuselt teiseks korvpalliklubiks võib praegu pidada Tartu Ülikooli. Suvel oluliselt noorenenud tiim on Eesti-Läti liigas võitnud kõiki kodumaiseid võistkondi, kellega kohtutud on. Laupäeval alistati samuti korraliku hooaja alguse teinud Tallinna Kalev/TLÜ kodusaalis 75:66. Tõusuteel on ka TalTech (endine TTÜ), tavapärasest nigelam on Rapla seis.