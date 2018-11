Noor venelane šokeeris Djokovici ja võitis karjääri vingeima tiitli 

"See on mu karjääri üks suuremaid tiitleid. Ma ei suudaks paremat hooaja lõppu ette kujutadagi, võitsin maailma esireketit Djokovici," sõnas Hatšanov vahetult pärast lahingut.

Venelase öeldu peab paika, sest see oli talle karjääri jooksul neljandaks ATP turniiri võiduks, kuid nõnda kõval tasemele ta varem triumfeerinud pole. Senised võidud on tulnud 250 series´is, mis on tasemelt viiendal kohal. Masters 1000 on taga hierarhias kolmas, ees on aastalõputurniiri ja Suured slämmid.