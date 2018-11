Siim-Sander Venel huvilisi Itaaliast, Ühisliigast, Türgist 

"Pakin asjad kokku ja koju. Huvilisi on, aga praegu täpne edasine plaan veel puudub. Loodan, et asi saab paari-kolme päevaga selgeks," ütles Vene Õhtulehele.

Õhtulehe andmetel tunnevad Vene vastu huvi eelmise hooaja koduklubi Varese, Ühisliigas osalev Kasahstani esindaja Astana, lisaks on tema palkamise võimalusi uuritud Türgist. Varese ajaleht La Prealpina teatas nädalavahetusel, et eestlase liitumine on võimalik ja peatreener Attilio Caja suhtub temasse soosivalt, kuid meeskonna üks liidreid Dominique Archie juba mängib täpselt samas rollis, mis oleks Venel.